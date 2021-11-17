Gana'da sarıhummadan ölen çocuk sayısı 22'ye çıktı

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Direktörü Dr. Franklin Asiedu-Bekoe, yaptığı açıklamada, ülkenin Savannah bölgesinde sarıhummanın artmaya devam ettiğini belirtti.



Asiedu-Bekoe, bölgede son bir ayda 400'den fazla sarıhumma vakasının tespit edildiğini kaydederek, salgından hayatını kaybeden çocuk sayısının 22'ye çıktığını ifade etti.



Hükümetin salgının görülen bölgelere tıbbi yardımları sevk ettiğini aktaran Asiedu-Bekoe, halkı, hijyen ve çevre temizliği konusunda uyardı.



Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.



Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.