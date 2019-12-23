Gani, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarının açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisini destekleyenlerle buluştu.



Buradaki konuşmasında sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gani, demokrasinin ve halkın kazandığını belirtti.



Gani, "Tüm adaylar seçim sonuçlarını kabul etmeli, ters açıklamalar yaparak halkın kafasını karıştırmaya çalışmamalı. İtirazları varsa da şikayet komisyonuna başvuruda bulunmalı." dedi.



Kimsenin zorla ve silahla iktidara gelemeyeceğinin altını çizen Gani, böyle düşünenlerin "rüya" gördüğünü söyledi.



Gani, kesin sonuçların açıklanmasının ardından büyük zaferi daha sonra kutlayacaklarını kaydetti.



Yapacakları çok önemli çalışmaların olduğunu dile getiren Gani, halka hizmet için her türlü gayreti göstereceklerine vurgu yaptı.



SONUÇLAR DÜN AÇIKLANMIŞTI



Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, dün, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıklamıştı.



İlk sıradaki mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını ifade eden Nuristani, adaylardan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın ikinci, Gulbeddin Hikmetyar'ın üçüncü sırada olduğunu kaydetmişti.



TALİBAN'IN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN 4'ÜNCÜ SEÇİM



Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.



14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.



Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.



Bu arada, 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.