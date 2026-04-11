Garip açıklamalarıyla biliniyor. Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye'den 1 milyar dolar istedi
11.04.2026 18:31
Son Güncelleme: 11.04.2026 19:01
Muhoozi Kainerugaba, Uganda Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu
Garip açıklamalarıyla bilinen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'den 1 milyar dolar istedi. Kontrolü iyice yitiren Kainerugaba, Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak istediğini söyledi. Kainerugaba'nın paylaşımları kısa sürede büyük tepki çekti.
Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit eden Kainerugaba, Türkiye'den 1 milyar dolar talep ettiğini yazdı.
Kainerugaba, “Ya bize ödeme yaparlar, ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım, Karşılık olarak Türkiye'deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler, Son yok.” paylaşımını yaptı.
Sonraki paylaşımlarında kontrolünü iyice kaybeden Kainerugaba, Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak istediğini yazdı.
Türkiye ile çatışma istemediğini belirten Kainerugaba, “Bize karşı şansları yok” ifadelerini de kullandı.
Ugandalılara da seslenen komutan, Türkiye'ye seyahatlerden kaçınmalarını istedi.
İSRAİL'E DESTEĞİNİ AÇIKLADI
Uganda Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba İsrail'e desteğini her fırsatta dile getiriyor.
"Kutsal Toprakları" korumak için göreve hazır olduğunu belirten Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım." paylaşımını yaptı.
MELONİ'YE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ
Ugandalı komutanın daha önce de 100 inek karşılığında İtalya Başbakanı Meloni'ye evlilik teklifi ettiği öğrenildi.