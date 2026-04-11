Garip açıklamalarıyla biliniyor. Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye'den 1 milyar dolar istedi

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye yönelik paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.



Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit eden Kainerugaba, Türkiye'den 1 milyar dolar talep ettiğini yazdı.



Kainerugaba, “Ya bize ödeme yaparlar, ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım, Karşılık olarak Türkiye'deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler, Son yok.” paylaşımını yaptı.



Sonraki paylaşımlarında kontrolünü iyice kaybeden Kainerugaba, Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak istediğini yazdı.