Garsonların bellerini aşan suda servis yaptığı işletmeye soruşturma

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Rodos Çalışanlar Merkezi Başkanı Panayotis Englezos'un, söz konusu işletmedeki çalışma koşullarıyla ilgili savcılığa şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Englezos, yaptığı açıklamada, "Bu gibi olayların önüne geçilmesi için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

"MİDE BULANDIRICI"



Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis, görüntülerin mide bulandırıcı olduğunu söyleyerek, "Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır.” diye konuştu.

