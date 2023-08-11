Gaz piyasalarında grev tedirginliği: Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi

Fiyatlar, 10 Ağustos'ta gün içinde megavatsaat başına 42 euro aşmasının ardından günü 37 eurodan kapattı. Bugün, fiyatlar megavatsaat başına 37 euro seviyesinden açılış yaptı.



GREVLER, AVUSTRALYA'NIN İHRACAT KAPASİTESİ İÇİN RİSK



Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olmasına rağmen, savaşın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması Avrupa'nın LNG ithalat bağımlılığını artırdı. Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor.



Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Merkezi'nden alınan verilere göre, grev riski bulunan Gorgon, Wheatstone ve North West Shelf projeleri 40,8 milyon tonla Avustralya'nın toplam LNG ihracat kapasitesinin yarısını, küresel LNG ticaret hacminin ise yüzde 10'unu oluşturuyor.



Son 12 ayda, söz konusu tesislerden LNG ihracatının yüzde 44'ü Japonya, yüzde 22'si Çin, yüzde 13'ü Tayvan, yüzde 12'si Güney Kore ve kalan kısmı Tayland, Singapur, Hindistan olmak üzere diğer ülkelere yapıldı.



ASYA VE AVRUPA'NIN LNG ARZI İÇİN REKABETİ ARTABİLİR



Uluslararası Gaz Birliği (IGU) Sözcüsü Tatiana Khanberg, yaptığı açıklamada, LNG piyasasındaki arz sıkışıklığının hiçbir aksamayı kaldıramayacak şekilde olduğunu ifade etti.



Herhangi bir nedenle yaşanabilecek en ufak tedarik düşüşünün bile piyasada büyük dalgalanmalara yol açabileceğini ifade eden Khanberg, "Dünya Kovid-19'un ardından 2021'den itibaren bir enerji krizinde ve bu kriz Rusya'dan boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz tedarikindeki yapısal azalmayla zirveye ulaştı. Bu yapısal boşluk piyasaya yeni tedarik sağlanana, 2026 veya 2027'ye kadar, devam edecek." dedi.



Khanberg, küresel LNG ihracatında ilk sırada yer alan Avustralya'da arz kesintisine yönelik herhangi bir tehdidin piyasaları endişelendirdiğini ve "riskin fiyatlandığını" belirtti.



Avustralya'nın LNG ihracatının büyük bir kısmının Asya bölgesine olduğunu anımsatan Khanberg, "Buna rağmen, (grevin gerçekleşmesi durumunda) Asya piyasasında LNG arzının yüzde 10 azalması, Asya'nın LNG tedariki için Avrupa ile rekabet etmesine yol açacak ve bu da her iki bölgede fiyatları artıracaktır. Avrupa gaz depolarındaki doluluk oranlarının yüzde 87,7 ile sağlıklı bir durumda olmasına rağmen, olası bir arz kesintisi önemli bir küresel şok olabilir. Bu nedenle endişe etmek için geçerli sebepler mevcut" diye konuştu.



Khanberg, ortaya çıkabilecek risklerin olası kesintinin büyüklüğüne ve piyasada arz-talep dengesini etkileyen diğer faktörlere göre değişiklik göstereceğini aktardı.



Gaz piyasasının dengede olmadığının ve gaz arzının yetersizliğinin altını çizen Khanberg, fiyatlardaki oynaklığın piyasa dengeye oturana kadar devam edeceğini ve yeni gaz tedarik kaynaklarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.



AVUSTRALYA'NIN KÜRESEL LNG İHRACATINDAKİ PAYI YÜZDE 20,1



IGU'nun son raporuna göre, küresel LNG ticareti 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 401,5 milyon tona çıktı.



Avustralya, 2022'de 80,9 milyon ton ile dünyadaki en büyük ihracatçı konumunu korudu ve küresel LNG ihracatından yüzde 20,1 pay aldı. Bu ülkeyi 80,5 milyon ton LNG ihracatıyla ABD çok yakından takip ederken, Katar 80,1 milyon ton LNG ihracatıyla üçüncü sırada yer aldı.



En büyük üç LNG ihracatçısı, 2022'de küresel LNG üretiminin de yüzde 60'ını oluşturdu.



Rusya, 33,8 milyon tonla geçen yıl en fazla LNG ihracatı yapan dördüncü ülke oldu.



AVUSTRALYA LNG'SİNİN EN BÜYÜK ALICILARI JAPONYA VE ÇİN



Japonya, geçen yıl toplam 73,6 milyon tonla dünyadaki en büyük ithalatçı konumuna tekrar yükseldi. Çin, 63,7 milyon ton LNG ihracatıyla ikinci sırada yer aldı. Söz konusu iki ülke, Avustralya'nın LNG ihracatının neredeyse üçte ikisini oluşturdu. Avustralya'nın LNG ihracatının kalanı büyük ölçüde Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Hindistan'ın da aralarında olduğu Asya bölgesine gitti.



Rystad Energy verilerine göre, bu yılın ilk yarısında da Çin ve Japonya Avustralya'dan 26 milyon ton LNG ile ülkenin bu dönemdeki toplam ihracatının yüzde 60'ını aldı.



IGU verilerine göre, Japonya ve Çin ülke bazında dünyadaki en büyük LNG ithalatçıları olurken, Asya-Pasifik bölgesi dünyanın en büyük LNG ithalat pazarı unvanını korudu.



Avrupa Birliği (AB) 2022'deki 126,6 milyon tonla en fazla LNG ithal eden ikinci pazar oldu. Rus gaz arzındaki düşüşü LNG ile telafi etmeye çalışan AB, geçen yıl LNG ithalatını yüzde 66 artırırken, ABD bölgenin en büyük tedarikçisi haline geldi.