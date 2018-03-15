Gazeteci cinayeti Slovakya Başbakanı'nı koltuğundan etti

Slovakya Başbakanı Robert Fico yerine geçecek ismi seçmesi şartıyla istifa edebileceğini açıklamıştı. Fico yerine, Başbakan Yardımcısı Peter Pellegrini'yi aday göstererek istifasını gerçekleştirdi.



Başbakan'ın açıklaması hükümete yönelik yolsuzluk iddialarını araştıran Jan Kuciak isimli gazetecinin öldürülmesinden sonra geldi.



Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi. Cinayetlerin ardından ülkede büyük çaplı protesto gösterileri düzenlendi.



Kuciak öldürülmeden önce mafya-siyaset ilişkisi hakkında bir haber hazırlıyordu. Başbakan Fico cinayetin ilk günlerinde, olayın ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek için kullanıldığını iddia etmişti.

Gazetecinin öldürülmesinin ardından Slovakya'nın başkenti Bratislava geniş çaplı protestolar düzenlendi. Protestoların ülkede 1989'daki Kadife Devrim'den bu yana düzenlenen en kalabalık gösteriler olduğu belirtildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico

İKİ BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ



Kuciak'ın öldürülmesinin ardından, Kültür Bakanı Marek Madaric, İçişleri Bakanı Robert Kalinak istifa etmişti.



Slovakya Cumhurbaşkanı 7 cinayet şüphelisinin de serbest bırakılmasının ardından hükümette yeniden yapılanma ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.



Serbest bırakılanlardan biri, Başbakan Fico'ya yakın yetkililerle iş ortaklıkları bulunan bir İtalyandı. Başbakanın Baş Danışmanı Maria Troskova ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Viliam Jasan da serbest bırakılan kişiyle daha önce iş yaptıkları gerekçesiyle istifa etti.