Gazetecilerden Pentagon'a boykot

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), gazetecilerin bakanlık binasında erişebilecekleri yerlere yeni düzenleme uygulanmasını ve bakanlık kaynaklı haberlere denetim şartı getirilmesini hedefleyen yeni kuralları tepki çekti.

Yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeyi belirlenen saatten önce imzalamayan onlarca gazeteci, bakanlık binasına giriş kartlarını iade eti, kendilerine tahsis edilen ofisleri boşaltmaya başladı.

TRUMP HEDEF ALMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump 14 Ekim'de Pentagon'un yeni kurallarını desteklediğini belirtmiş, basını "dürüst olmamakla" suçlamıştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise imzanın, gazetecilerin yeni kurallara uymayı kabul ettiğini değil, kuralları tanıdıkları anlamına geldiğini ifade etmişti.

Aralarında The New York Times, The Associated Press, Newsmax, The Washington Post, CNN, The Guardian, NPR, HuffPost, The Atlantic, The Hill, Axios ve Reuters'ın bulunduğu bir çok basın kuruluşu ise söz konusu kuralların, basın özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuş, belgeyi imzalamayı reddetmişti.