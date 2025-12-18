Gazeteciyi darbeden Yunan milletvekili, AP grubundan çıkarıldı
18.12.2025 05:39
AA
Bir gazeteciyi darp ettiğini kabul edip özür dileyen Yunan milletvekili Nikos Pappas, partisi SYRIZA'nın Avrupa Parlamentosu (AP) meclis grubundan çıkarıldı.
Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Strazburg'da bir gazeteciyi darbeden Milletvekili Nikos Pappas'ı AP meclis grubundan çıkardı.
SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "SYRIZA Başkanı Sokratis Famellos, SYRIZA AP Milletvekili Nikos Pappas'ı kabul edilmez davranışı nedeniyle parti grubundan çıkarmıştır." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Pappas'ın partiden de ihraç edilmesi için disiplin soruşturması başlatıldığı da duyuruldu. Eski profesyonel basketbolcu olan Pappas, Yunan basınına yansıyan açıklamalarında, Strazburg'da bir gazeteciyi darbettiğine ilişkin iddiaları doğrulayarak, bu davranışından pişman olduğunu ifade etti.