Gazprom: Avrupa'nın depolarındaki gaz rekor seviyede düşük

Gazprom 'dan yapılan yazılı açıklamada, Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa 'daki yer altı doğalgaz depolarının doluluk durumu değerlendirildi.

Avrupa'daki yer altı depolarına gaz enjeksiyonuna ilişkin durumun giderek zorlaştığına işaret edilen açıklamada, "Yer altı depolarındaki gaz yetersizliği, soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğalgaz tedariki açısından ciddi riskler oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depolardaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla önceki yıllarda aynı tarihte kaydedilen en düşük seviyelerin de altına indiği, bu tarih için rekor düşük düzeye gerilediği belirtildi.

Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde azalmıştı.