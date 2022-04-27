Gazprom,  Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı

Son dakika haberi! Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.



Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.



Şirketlere, 1 Nisan'dan itibaren yapılan sevkiyatlarda rubleyle ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu" denildi.



Açıklamada, iki ülkenin doğalgaz sevkiyatında transit ülke oldukları, transit gazdan kullanmaları halinde söz konusu miktarın transit sevkiyatından düşüleceği belirtildi.



POLONYA: TÜM RİSKLERE HAZIRIZ



Gazprom ile Polonya arasındaki uzun vadeli doğalgaz sözleşmesi 1 Ekim'de sona eriyordu ve Polonyalı yetkililer anlaşmanın uzatılmayacağını bildirmişti.



Polonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, ülkenin Rusya'ya doğalgaz için rubleyle ödeme yapmayacağı ve ilgili tüm risklere hazır olduğu kaydedilmişti.



Polonya'nın Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 40 düzeyindeyken, ülke bu bağımlılıktan kurtulmak için Norveç gazına ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikine güveniyor.



Ukrayna savaşının başlamasıyla Polonya'daki yer altı depolama tesisindeki hacimler de hızla artarak yüzde 75'i aşan doluluk seviyesine ulaşmıştı.



Polonya enerji şirketi PGNiG, Gazprom'u sözleşmeyi ihlal etmekle suçladı.

"SÖZLEŞMENİN İHLALİ"



Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, Rusya’nın doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu teyit ederek, söz konusu adımın sözleşmenin ihlali olduğunu bildirdi.



PGNiG'den yapılan yazılı açıklamada, Gazprom'un Polonya'ya "Yamal Sözleşmesi" kapsamındaki doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğu belirtildi.



Söz konusu kesintinin PGNiG'in müşterilerine yönelik sevkiyatlarında aksatma yaşatmadığına işaret edilen açıklamada, "PGNiG, gaz sevkiyatlarının durdurulmasının Yamal Sözleşmesi'nin ihlali olduğu görüşündedir. PGNiG, yasalardan doğan tüm haklarını kullanacaktır" ifadesine yer verildi.



Geçen yıl Avrupa, Rusya'dan 155 milyar metreküp doğalgaz ithal etti.

BULGARİSTAN'IN RUS GAZINA BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 90 SEVİYESİNDE

Bulgaristan hükümetinden dün yapılan açıklamada da Rus gazına alternatif tedariklerin garanti altına alındığı ve ülkedeki tüketime ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı belirtilmişti.



Ancak Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesindeki Bulgaristan, geçen yıl Rusya'dan 3,3 milyar metreküp doğalgaz ithal etmişti.



Bulgaristanlı yetkililer, Rusya ile bu yılın sonunda sona erecek uzun vadeli sözleşmeyi yenilemeyi planlamadıklarını açıklamışlardı.



Bulgaristan Enerji Bakanı Aleksandr Nikolov, komşusu Türkiye ve Yunanistan'dan LNG ve Azerbaycan'dan boru hattı sevkiyatlarını artırmayı planladıklarını söylemişti.



RUSYA'NIN DOĞALGAZDA YENİ RUBLEYLE ÖDEME SİSTEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.



Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor.



Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.