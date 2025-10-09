Gazze anlaşması dünya basınında: İsrail ve ABD gazeteleri ne yazdı?

Mısır'da üç günlük müzakerelerin ardından İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma, dünya basınının manşetlerine yerleşti.

İsrail basını, haberlerinde rehinelerin geri dönmesi maddesine geniş yer verdi.

Jerusalem Post, "Hamas ve İsrail Gazze anlaşmasında anlaştı, İsrail hükümeti anlaşmayı onaylamak için bugün toplanacak" diye yazdı.

İnternet gazetesi Times of Israel, rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasını "İsrail ve dünya için harika bir gün" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yer verdi.

İsrail'in muhalif gazetesi Haaretz ise "Netanyahu Kabinesi bugün Gazze anlaşmasını onaylamak için bir araya gelecek" diye yazdı.

ABD BASINI TRUMP'TAN GÖRDÜ

Amerikan basınının manşetlerinde Trump'ın açıklamaları vardı.

CNN televizyonu, "Trump İsrail ve Hamas'ın Gazze anlaşması planını onayladığını duyurdu" dedi. Ayrıca İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Hamas'ın rehinelerin cenazelerini vermeyebileceğini" iddia etti.

New York Times Gazetesi ise internet sitesinde "İsrail ve Hamas rehine ve tutuklu takası için anlaştı" manşetine yer verdi.

Fox News, "Hamas Trump'ın 2 Yıllık Savaşı sona erdiren ve rehinelerin geri dönmesini sağlayan planı kabul etti" ifadesini kullandı.

BBC: DAHA ÇOK AYRINTIYA İHTİYAÇ VAR

İngiliz kamu yayıncısı BBC, planın barış umudunu getirdiğini ancak daha çok ayrıntıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

BBC ayrıca anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sevincini haberine taşıdı.