Gazze barış görüşmeleri: Trump pazar günü Orta Doğu'ya gidebilir

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugün yaptığı açıklamada, Gazze için bir barış anlaşmasının imzalanması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine davet ettiğini söyledi.

Trump, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya gidebileceğini açıkladı. Trump, "Hamas ile müzakereler iyi gidiyor. Gazze için anlaşma çok yakın." dedi.

MISIR DAVET ETMİŞTİ

Mısır lideri, Mısır Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada bu daveti açıkladı. Habere göre Sisi, Trump'a gönderdiği mesajda, "Bir anlaşmaya varılması halinde, imza törenine katılabilseydiniz gerçekten harika olurdu" dedi.

El-Arabiya ayrıca, bu haberi duyururken, "Mısır Cumhurbaşkanı, Mısır devletini kimsenin tehdit edemeyeceğini vurgulayarak, her türlü zorluğun üstesinden gelme ve her türlü tehditle mücadele etme kabiliyetini vurguladı." ifadelerini kullandı. Arap medyası, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze'deki savaşı sona erdirme görüşmelerinde çok cesaret verici gelişmeler olduğunu doğruladı ve Amerikalı mevkidaşını, eğer bir anlaşmaya varılırsa Mısır'da imzalanacak ateşkes anlaşmasına katılmaya çağırdı." ifadelerine yer verdi.

PARİS'TE GAZZE TOPLANTISI

Reuters de üç diplomatik kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Gazze'nin savaş sonrası geçişini görüşmek üzere Avrupa, Arap ve diğer devletlerin bir araya geleceği bakanlar toplantısına yarın katılmasının beklendiğini haberleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin İsrail ile Hamas arasında Mısır'da yürütülen dolaylı görüşmelere paralel olarak düzenlenecek toplantıda , planın nasıl uygulanacağı ele alınacak ve ülkelerin sürece ilişkin ortak taahhütleri değerlendirilecek. Delegelere gönderilen bir nota göre, toplantı Birleşmiş Milletler'de "iki devletli çözüm" konulu bir konferansın ardından yapılacak ve ABD'nin Gazze planına katkıda bulunacak ortak eylemler üzerinde anlaşmaya varılması amaçlanıyor. İki devletli çözüm, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını da içerecek.

Habere göre, toplantıya katılacak ülkeler zarasında, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Türkiye ve Kanada yer alacak.

BAKAN FİDAN DA KATILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakan Fidan'ın Paris'teki toplantıda, Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması için yürütülen müzakerelere ve sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaşması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasının, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm temelinde nihai barışın tesis edilmesinin öncelik taşıdığını bir kez daha vurgulaması bekleniyor.



Fidan'ın toplantıda ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasına ve geleceğine dair Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi ve Türkiye'nin, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini teyit etmesi öngörülüyor.