Gazze barış gücü: TSK'sız başarı şansı olmayabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı kapsamında gündeme gelen, uluslararası güç için görüşmeler sürüyor.

Güce destek verecek ülkelerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu güce katkı vermeye hazır olduğunu iki kez kez açıkladı.

Bakanlık kaynakları, 23 Ekim 2025 tarihinde yaptıkları açıklamada, görev gücü için Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (CMIC) kurulduğunu aktarırken, "Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır." bilgisini verdi.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazır olduğunu da bildirdi. Açıklamada, "Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir." denilmişti.

Türkiye'nin ISF'e katılımı konusunda İsrail Başkanı Binyamin Netenyahu'nun itirazları olduğu biliniyor.

22 Ekim 2025 tarihinde, Mısır istihbarat şefi Rashad, İsrail Başbakanı ile görüşürken, bu güçte Türkiye'nin olması gerektiğini yineledi. Aynı tarihte, Netanyahu'nun ofisi, "Gazze Şeridi'nde Türk askeri bulunmayacağını." vurguladı.

İsrail, bu toplantıya ilişkin bilgi verirken, Rashad'ın Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldiğini, "Trump'ın planını ilerletmek, İsrail-Mısır ilişkileri ve ülkeler arasındaki barışın güçlendirilmesinin yanı sıra diğer bölgesel konuları" ele aldığını açıkladı.

Sky News Arabia'nın aynı gün Filistinli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ile Mısır istihbarat şefi, ISF'e Türkiye'nin olası katılımı konusunda fikir ayrılığına düştü.

Aynı kaynak, İngiltere-BAE haber ajansına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ayrıca Mısır ve Ürdün tarafından eğitilen Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasını "tamamen reddettiğini" söyledi.

Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Türk güvenlik güçlerinin herhangi bir rol üstlenmesine karşı olduğunu ima etmişti.

Gazze'de Türk güvenlik güçlerinin varlığına dair bir soruya yanıt veren Netanyahu, "Bu konuda birlikte karar vereceğiz. Bu konuda çok güçlü fikirlerim var. Bunların neler olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" dedi.

Vance ise aynı tarihlerde yaptığı açıklamada, açıklamada, ateşkesin bir sonraki aşamaya doğru ilerlemesinde Türkiye'nin yapıcı rol oynayacağını düşündüğünü söyledi. The Times of Israel'in bir sorusunu yanıtlayan Vance, İsrail'e sahadaki askerler konusunda hiçbir dayatmada bulunulmayacağını belirtirken, "Topraklarındaki yabancı askerler konusunda İsrailli dostlarımıza hiçbir şeyi zorla kabul ettirmeyeceğiz." dedi.

Axios'da yer alan haberde ise ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu güç için bir plan taslağı hazırlamaya öncülük ettiği belirtildi.

Habere göre, ABD'li bir yetkili, bu plana ABD, Mısır ve Ürdün tarafından eğitilip denetlenecek yeni bir Filistin polis gücünün yanı sıra Arap ve Müslüman ülkelerden birliklerin de dahil olduğunu söyledi.

Haberde yer alan bilgilere, göre, "Endonezya, Azerbaycan, Mısır ve Türkiye" gibi ülkelerin asker göndermeye istekli olduğunu belirtti.

Diğer ülkeler ise Gazze'deki kaotik güvenlik durumu nedeniyle endişelerini ABD'ye iletti.

Axios'un haberinde, şu ifadeler yer aldı:

"Planlamaya dahil olan bir kaynak , 'İsraillilerin kabul ettiği güvenilir bir güvenlik ve yönetime sahip olmazsak, İsrail'in sürekli saldırdığı bir durumda sıkışıp kalacağız.' dedi. Gücün, Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınırlarının güvenliğini sağlamaya ve silah kaçakçılığını önlemeye odaklanması bekleniyor. Türkiye katılmaya hazır, ancak İsrail Gazze'de herhangi bir Türk askeri varlığına karşı çıkıyor. Ancak ABD, bir ABD yetkilisine göre, Hamas'ı 'kabul etmeye' ikna edebilecek en iyi güçlerin Katar ve Mısır olduğunu düşündüğü için Türkiye'nin de sürece dahil olmasını istiyor.

ABD'li yetkili, "Türkler Gazze anlaşmasının sağlanmasında çok yardımcı oldu ve Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sert eleştirileri çok ters etki yarattı." dedi.

Yetkili, "İsrail'in endişelerinin farkındayız ve her iki tarafın da kabul edebileceği, istikrarı sağlayabilecek bir şey yaratmak için çalışıyoruz." diye konuştu.