Gazze Barış Kurulu belli oldu: Yürütme Kurulu'nda Hakan Fidan da var

İsrail'in Gazze'de iki yıl süren katliamları sonrasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında geçiş süreci devam ediyor.

Yeni dönemde Gazze'nin yönetimini üstlenecek yapılar da netleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, geçiş sürecinde Gazze'yi yönetmesi ve 2027 sonuna kadar görev yapması öngörülen Barış Kurulu ve onun altında yer alacak Yürütme Kurulu'nun üyelerini açıkladı.

Buna göre Gazze yönetimindeki en tepe yapı olan Barış Kurulu, şu isimlerden oluşacak:

- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

- ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

- Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner

- Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair

- Apollo Grubunun Başkanı ABD’li milyarder Marc Rowan

- Hindistan-ABD vatandaşı iş insanı, eski Mastercard CEO’su Ajay Banga

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Robert Gabriel

YÜRÜTME KURULU

Barış Kurulu’nun altında yer alan Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

- Steve Witkoff

- Jared Kushner

- Hakan Fidan

- Ali Al-Thawadi

- Mısırlı General Hassan Rashad

- Tony Blair

- Marc Rowan

- Reem Al-Hashimy

- Bulgar Eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve Eski BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov

- Güney Kıbrıslı- İsrailli iş insanı Yakir Gabay

- Sigrid Kaag Eski Hollanda Başbakan Yardımcısı

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ

Amerikalı Komutan Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı, Nickolay Mladenov ise Gazze Yüksek Temsilcisi olarak atandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANINDA İKİNCİ AŞAMA

Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nda ikinci aşama Hamas'ın silah bırakmasını, Gazze'yi sıfırdan yeniden inşa etmeyi ve günlük yönetimi uluslararası denetim altında bir Filistin teknokrat komiteye devretmeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 50 milyar dolardan fazla maliyete sahip olacağı tahmin edilen devasa bir yeniden yapılanma çalışması başlatılacak.

Ekim ayında başlatılan ilk aşama, çatışmaların çoğunu durdurdu, rehine-esir takasına olanak sağladı, İsrail'in kısmen çekilmesine izin verdi ve insani yardımın artırılmasının önünü açtı.

İKİNCİ AŞAMADA 6 KRİTİK MADDE

Trump'ın barış planının ikinci aşaması 6 kritik maddeyi içeriyor;

1- Gazze Barış Kurulu

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini tamamlamak ve silahsızlanma düzenlemelerini uygulamak için siyasi ve güvenlik zeminini hazırlamayı amaçlayan geçici bir heyet olarak tanımlanıyor.

2- İsrail'in Gazze'den ek geri çekilmesi

İsrail ordusunun Gazze'nin güney ve doğu şeritleri ile kuzeydeki geniş alanlarda devam eden işgalini sonlandırarak ek geri çekilmeler yapması planlanıyor. İsrail ordusu, halen Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tutuyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN ise Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda ilerleme kaydedilmeden, İsrail'in kontrolündeki bölgelerden çekilmeye niyeti olmadığı yönünde bir haber yayınladı. Yedioth Ahronoth gazetesi ise Tel Aviv'in, Filistinli grupların reddetmesi halinde silahsızlanmayı zorla uygulamak için askeri müdahale olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.

3- Filistinli grupların silahsızlandırılması

Hamas sorumluluklarını devretmeye hazır olduğunu açıklarken, silahlı gücünü koruma konusundaki tutumunu sürdürüyor. Grup, "Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan ve bu hakkı koruyan her türlü öneriye açık olduğunu" belirtiyor.

4- Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

Türkiye, Mısır ve Katar, çarşamba günü yayımladıkları ortak bildiride, geçiş döneminde Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere Ali Şaath'ın başkanlığında Filistinli yetkililerden oluşan teknokrat Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Filistinlilerden oluşan komitenin, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde sivil işleri ve temel hizmetleri yöneteceği belirtiliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 18 Kasım'da kabul ettiği karar tasarısı, Gazze'de Trump liderliğindeki Gazze Barış Kurulu denetiminde, bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesini öngörüyor.

5- Gazze'nin yeniden imarı

İsrail saldırıları sonucu sivil altyapısının yüzde 90'ı tahrip olan Gazze'de geniş çaplı bir imar süreci başlatılması hedefleniyor. BM, bu imarın maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Yeniden imar çabaları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Witkoff, sınır kapısının açılmasına ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail basını Netanyahu'nun sınır kapısı konusunu Gazze'de cesedi bulunan son İsrailli esir Ran Gvili için bir koz olarak kullandığını iddia ediyor.

6- Uluslararası İstikrar Gücü

ABD, Gazze'de istikrarı sağlamak amacıyla konuşlandırılacak bir "Uluslararası İstikrar Gücü" oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Washington'ın bu gücü oluşturmak üzere en az üç ülkeyle (İtalya, Pakistan, Bangladeş veya Azerbaycan olduğu iddia ediliyor) anlaştığı ifade ediliyor. BM Güvenlik Konseyi kararına göre, bu gücün 2027 sonuna kadar görev yapması gerekiyor.

Mısır'ın davetiyle Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar ise yaptıkları ortak açıklamada, Gazze'yi yönetmek üzere "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi" kurulması çabalarını desteklediklerini bildirmişti. Gruplar, Gazze Barış Kurulu'na "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapma" çağrısında bulunarak, sınır kapılarının açılmasını, yardımların girişini ve İsrail'in tamamen çekilmesini talep etti.