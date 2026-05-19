Gazze Barış Kurulu taahhüt edilen ödemeleri istiyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail’in Gazze ’deki savaşını sonlandırmak, bölgeyi yeniden inşa etmek ve diğer çatışmaları ele almak amacıyla kurulan " Barış Kurulu " (Board of Peace) taahhüt edilen ödemeleri istiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan raporda, mali kriz riskine dikkat çekerek taahhüt edilen fonlar ile yapılan ödemeler arasındaki açığın acilen kapatılması çağrısında bulunuldu.

Raporda kurul, toplam maliyeti 70 milyar doları aşması beklenen Gazze planı için taahhüt edilen ancak henüz ödenmeyen fonların ödenmesi gerektiğini belirtti.

Raporda, taahhüt edilen toplam miktarın 17 milyar dolar olduğu ifade edilirken bugüne kadar ne kadar para alındığı veya bütçe açığının ne büyüklükte olduğuna dair net bir bilgiye yer verilmedi.

Ödemelerin alınmamasının planı ilerletmesini engellediği önde sürülmüştü. Toplanacak paranın, yeniden inşanın yanı sıra ABD destekli yeni bir geçici Gazze hükümetinin faaliyetlerini finanse etmesi planlanıyor.

Öte yandan kurulun tüzüğüne göre, üye devletler daimi üyelik kazanmak ve kurul faaliyetlerini fonlamak için 1'er milyar dolar ödemedikleri takdirde üç yıllık görev süresiyle sınırlandırılıyor; ancak henüz herhangi bir devletin bu ücreti ödeyip ödemediği bilinmiyor.