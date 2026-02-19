Gazze Barış Kurulu toplanıyor. 5 milyar doların üstünde bağış toplanması bekleniyor

Gazze Barış Kurulu'nun ilk resmi toplantısı Washington'da yapılacak.

Toplantının adresi, Dışişleri Bakanlığı’nın kısa süre önce başkan Donald Trump'ın adını eklediği ABD Barış Enstitüsü olacak.

Trump, toplantıda Gazze’de yeniden inşası ve bölgeye insani yardım çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde bir bağış açıklayacağını söyledi.

ABD Başkanı, Barış Kurulu'nun misyonunun Gazze'nin ötesine geçeceği görüşünde. Trump, "Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesinde bulunuyor.

Üye ülkelerin toplantıya liderler veya üst düzey temsilcilerle katılması bekleniyor.



TÜRKİYE BAKAN FDAN TEMSİL EDECEK



Barış Kurulunun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın toplantıda yapacağı hitapta Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın İsrail'in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtmesi beklenen toplantıda, Türkiye'nin Gazze'de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin Gazze'de Filistin halkının haklarının korunmasını ve güvenliğinin sağlanmasını teminen tesis edilecek uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesini yinelemesi öngörülen Fidan'ın, Batı Şeria'da İsrail'in baskılarına, artan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik desteğini teyit etmesi öngörülüyor.

Barış Kurulunun kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, aynı zamanda Gazze Yürütme Kurulunda temsil ediliyor.



20 ÜLKENİN KATILMASI BEKLENİYOR

Kaç ülkenin katılacağı henüz net değil ancak Amerikan basınına göre, tüzüğe imza atan 20 ülkenin katılması öngörülüyor.

Kurulda İsrail'i Dışişleri Bakanı Gideon Saar temsil edecek.

Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırlanan Endonezya'nın Devlet Başkanı Prabowo Subianto da toplantıya katılmak üzere Washington'da. AB, İtalya, Meksika ve Yunanistan gibi ülkeler gözlemci olarak katılacaklarını duyurdu.

Vatikan da kurula katılmayacağını açıkladı ve krizlerin çözümü için BM'yi işaret etti. Açıklamada kriz durumlarının ele alınmasına yönelik çabaların Birleşmiş Milletler tarafından yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Hamas da toplantıya dair gelişmeleri yakından izliyor. Hamas sözcüsü kurulun üyelerini, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.

Analistler Trump'ın veto hakkına sahip olmasının kurul üyeleri arasında bir asimetri yarattığını belirtiyor.



BEYAZ SARAY: 5 MİLYAR DOLAR GAZZE'NİN İNŞASI İÇİN KULLANILACAK



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçenin, bölgenin yeniden inşası için kullanılacağını ve bütçe yönetiminin Barış Kurulunda olacağını belirtti.



Leavitt, öncelikle Gazze'de güvenliğin sağlanması konusunda adımların atılması gerektiğini ve bunun için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) bölgede göreve başlamasının önemli olduğunu vurguladı.