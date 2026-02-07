Gazze Barış Kurulu toplantısı ne zaman? Orban'dan ilk açıklama

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan “Barış Kurulu” adlı oluşumun ilk toplantısına katılmak üzere “iki hafta içinde” Washington’a gideceğini söyledi.

Orban, ülkenin batısındaki Szombathely kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde, “İki hafta sonra Washington’da yeniden bir araya geleceğiz çünkü Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak.” dedi.

Axios sitesi, toplantının 19 Şubat tarihinde düzenlenebileceğini öne sürmüştü.

GAZZE İÇİN TASARLANDI, YETKİSİ GENİŞLİYOR

Başlangıçta Gazze’nin yeniden inşasını denetlemek amacıyla planlanan kurulun tüzüğünde, görev alanının Filistin topraklarıyla sınırlı olmadığı görülüyor. Bu durum, oluşumun Birleşmiş Milletler’e rakip olmayı hedeflediği yorumlarına yol açtı.

Avrupa Birliği içinde Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri olarak görülen Orban, girişimin geçen ay İsviçre’nin Davos kentindeki lansmanına da katılmıştı.

“PARAYLA ÜYELİK” ELEŞTİRİSİ

Kurulun kalıcı üyeleri için 1 milyar dolar katkı payı şartı bulunması, girişimin “BM Güvenlik Konseyi’nin parayla işleyen bir versiyonu” olabileceği yönünde eleştirilere neden oldu.

AB’nin en uzun süredir görevde olan ulusal lideri konumundaki Orban, 12 Nisan’da yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya.

Bağımsız kamuoyu yoklamalarına göre, ekonomik durgunluk ve kamu hizmetlerine yönelik artan memnuniyetsizlik ortamında muhalefet önde görünüyor.