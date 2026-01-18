Gazze Barış Kurulu. Trump 1'er milyar dolar istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildi.

Gazze için bir yönetim planı oluşturuldu. Bu planın parçası olarak hayata geçirilen "Gazze Barış Kurulu" üyelikleri için de ilgililere davetler yapıldı. Bloomberg Barış Kurulu üyelik tüzüğünün taslağına dair ilginç bir iddiayı haberleştirdi.

Buna göre davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek.

Bloomberg'ün haberine göre taslak tüzükte, üye devletlerin bir oy hakkı olacağı ve Trump tarafından davet edileceği de yer alıyor.

YILDA BİR KEZ TOPLANACAK

Tüzükte Barış Kurulunun nasıl toplanacağı ve karar alacağına dair detaylar da var. Barış Kurulu yılda en az bir kez ve "Başkanın uygun gördüğü zaman ve yerlerde" oylama toplantıları düzenleyecek. Gündem, başkanın onayına tabi olacak. Halefini de başkan kendisi atayacak.

Barış kurulu, yürütme kurulu ile düzenli olarak oylama yapılmayan toplantılar düzenleyecek. Bu toplantılar en az üç ayda bir yapılacak. Ayrıca üyelerin oyuyla bazı üyeler görevden alınabilecek.

ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMA

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak 2026'da 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Daha karmaşık bir sürecin olduğu ikinci aşamadaki 6 maddelik plan bölgenin silahsızlandırılması ve yeniden inşası süreçlerini kapsıyor.

1- Gazze Barış Kurulu

Yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Gazze Barış Kurulu, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini tamamlamak ve silahsızlanma düzenlemelerini uygulamak için siyasi ve güvenlik zeminini hazırlamayı amaçlayan geçici bir heyet olarak tanımlanıyor.

Beyaz Saray açıklamasında Bulgar siyasetçi ve eski BM Orta Doğu özel temsilcisi Nickolay Mladenov'un, kurulun Gazze'deki temsilcisi olacağı belirtildi. Mladenov, savaş sonrası Gazze'nin günlük yönetimini üstlenecek olan 15 üyeli ayrı bir Filistin teknokrat komitesi olan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin başkanlığını da yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump başkanlığını yapacağı Barış Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da kurucu üye olarak davet etti.

2- İsrail'in Gazze'den ek geri çekilmesi

İsrail ordusunun Gazze'nin güney ve doğu şeritleri ile kuzeydeki geniş alanlarda devam eden işgalini sonlandırarak ek geri çekilmeler yapması planlanıyor. İsrail ordusu, halen Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tutuyor.

3- Filistinli grupların silahsızlandırılması

Hamas sorumluluklarını devretmeye hazır olduğunu açıklarken, silahlı gücünü koruma konusundaki tutumunu sürdürüyor. Grup, "Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan ve bu hakkı koruyan her türlü öneriye açık olduğunu" belirtiyor.

4- Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

15 Filistinli teknokrat üyeden oluşan komitenin, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde sivil işleri ve temel hizmetleri yöneteceği belirtiliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 18 Kasım'da kabul ettiği karar tasarısı, Gazze'de Trump liderliğindeki Gazze Barış Kurulu denetiminde, bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesini öngörüyor.

5- Gazze'nin yeniden imarı

İsrail saldırıları sonucu sivil altyapısının yüzde 90'ı tahrip olan Gazze'de geniş çaplı bir imar süreci başlatılması hedefleniyor. BM, bu imarın maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Yeniden imar çabaları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

6- Uluslararası İstikrar Gücü

ABD, Gazze'de istikrarı sağlamak amacıyla konuşlandırılacak bir "Uluslararası İstikrar Gücü" oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Washington'ın bu gücü oluşturmak üzere en az üç ülkeyle (İtalya, Pakistan, Bangladeş veya Azerbaycan olduğu iddia ediliyor) anlaştığı ifade ediliyor. BM Güvenlik Konseyi kararına göre, bu gücün 2027 sonuna kadar görev yapması gerekiyor.