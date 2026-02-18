Gazze Barış Kurulu yarın toplanacak

Gazze Barış Kurulu'nun ilk resmi toplantısı Washington'da yapılacak. Toplantının adresi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kısa süre önce başkan Donald Trump'ın adını eklediği ABD Barış Enstitüsü olacak.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.

Trump, toplantıda Gazze’de yeniden inşası ve bölgeye insani yardım çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde bir bağış açıklayacağını söyledi.

ABD Başkanı, Barış Kurulu'nun misyonunun Gazze'nin ötesine geçeceği görüşünde. Trump, "Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesinde bulunuyor.

Üye ülkelerin toplantıya liderler veya üst düzey temsilcilerle katılması bekleniyor. Kaç ülkenin katılacağı henüz net değil ancak Amerikan basınına göre, tüzüğe imza atan 20 ülkenin katılması öngörülüyor.

İSRAİL'İ DIŞİŞLERİ BAKANI TEMSİL EDECEK

Kurulda İsrail'i Dışişleri Bakanı Gideon Saar temsil edecek. Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırlanan Endonezya'nın Devlet Başkanı Prabowo Subianto da toplantıya katılmak üzere Washington'da.

Kimileri de gözlemci olarak katılacaklarını duyurdu. AB, İtalya, Meksika ve Yunanistan onlar arasında.

Vatikan da kurula katılmayacağını açıkladı ve krizlerin çözümü için BM'yi işaret etti. Açıklamada kriz durumlarının ele alınmasına yönelik çabaların Birleşmiş Milletler tarafından yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Hamas da toplantıya dair gelişmeleri yakından izliyor. Hamas sözcüsü kurulun üyelerini, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.

Analistler Trump'ın veto hakkına sahip olmasının kurul üyeleri arasında bir asimetri yarattığını belirtiyor.