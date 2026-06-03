Gazze barış planı hala uygulamaya girmedi, vadedilen bağışlar da yapılmadı

Gazze barış planını açıklanmasının üzerinden 7, barış kurulunun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak planla ilgili henüz somut bir adım atılamadı.

Planın önemli bir parçası olan Hamas'ın silahsızlanması meselesi çözülebilmiş değil.

Üstelik İsrail Gazze'de kontrolündeki bölgeyi yüzde 60'a çıkardı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu geri kalan bölgelerde yaşıyor.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'yi neredeyse her gün hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana 900'den fazla Gazzeli İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın damadı Jared Kushner'in açıkladığı plan uyarınca Gazze'nin turistik bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyordu.

Ancak plan rafa kalkmış gözüküyor.

Artık sadece güvenliğin sağlanması koşuluyla on binlerce Gazzeli için geçici barınaklar oluşturulması gündemde.

Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış kuruluna üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı.

Gazze'de gıda yardımları da hala yetersiz kalıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.

Gazze'nin geçici olarak yönetimi üstlenmesi beklenen Filistinli teknokratlardan oluşan komite de hala görev yerine gidemedi. Hamas dışında oluşturulacak polis gücüne eleman alımı için değerlendirmelere sürüyor.

Polis gücü de Gazze'ye hala konuşlanabilmiş değil. Gazze'de görev yapması planan Uluslararası istikrar gücü de hala kağıt üzerinde kalıyor. Barış Kurulu Sözcüsü Bradley Klapper, 5 ülkenin istikrar gücüne asker gönderme tahaadünde bulunduğunu söyledi.

Uygulanmaya konmaya çalışılan plan uyarınca silah bırakan Hamas üyeleri için af çıkarılması, bir bölümünün polis gücüne dahil olması, Gazze dışına çıkmak isteyenlere de izin verilmesi hedefleniyor. Hamas'ın silah bırakması halinde ulusal seçimlere katılabileceği de belirtiliyor.

Hamas ise İsrail saldırılarını sürdürdüğü ve Gazze işgalini genişlettiği için silah bırakmayı kabul etmiyor.