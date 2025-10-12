Gazze barış süreci: Rehineler için geri sayım başladı

Wall Street Journal'ın Hamas, bugün 20 canlı rehineyi teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Hamas'ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerine teslim edilmek üzere canlı rehineleri toplamaya başladığı ve teslim töreninin yarın sabah saat 06.00 civarında başlamasının beklendiği bildirildi.

İsrail, Hamas'ın canlı rehineleri Pazar gece yarısından önce serbest bırakacağına da inanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın İsrail'e vardığı saatlerde rehinelerin serbest bırakılmış olması amaçlanıyor.

İsrailli bir yetkili, Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakılacağını açıkladığını hatırlatarak sadece 20 rehinenin serbest bırakılmasının çelişki oluşturduğunu ileri sürdü.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hamas, İsrail'e 20 rehinenin hayatta olduğunu doğruladı ve en geç bugün (pazar günü) serbest bırakılabileceklerini söyledi.

Haberde, mesajın Arap arabulucular aracılığıyla iletildiği belirtildi. Gazeteye konuşan bir İsrailli yetkili, İsrail'in rehineleri bu gece kabul etmeye hazır olduğunu, ancak yarın serbest bırakılmalarının daha olası olduğunu söyledi.

İsrail, 20 rehinenin hayatta olduğunu düşünüyor. Ancak rehinelerin bir bölümü de yaşamını yitirmiş olabilir olabilir.

Hamas, hayatta olan rehinelerin teslimi konusunda sorun olmadığını belirtirken, yaşamını yitirenlerin cesetlerinin bulunmasının zaman alabileceğini söylemişti.

İSRAİL GAZZE TÜNELLERİNİ YIKMAK İSTİYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu sabah X'te yaptığı paylaşımda, rehinelerin geri dönmesinin ardından İsrail'in önceliğinin Hamas tünellerinin yıkımı olacağını söyledi. Katz'ın paylaşımında, "Rehinelerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluk, Hamas'ın Gazze'deki tüm terör tünellerinin doğrudan İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından ve ABD'nin liderliğinde ve gözetiminde oluşturulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edilmesi olacak. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bu görevi yerine getirmeye hazırlanmaları talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

REHİNELER BIRAKILINCA SÖZLER TUTULACAK MI?

Cuma günü yürürlüğe giren anlaşmaya göre Hamas, İsrail'in tam olarak çekilmesi konusunda bir anlaşmaya varılmadan rehinelerini teslim etmeyi kabul etti. Hamas'tan iki Filistinli yetkili, bunun ABD başkanının anlaşmaya o kadar bağlı olması ve başarısız olmasına izin vermemesi nedeniyle riskli bir kumar olduğunu kabul etti.

Reuters'in haberine göre, Hamaslı yetkililerden biri, "Hamas liderlerinin oynadıkları kumarın ters tepebileceğinin farkında olduklarını." söyledi. habere göre, rehineler serbest bırakıldıktan sonra, ABD Başkanı Trump'ın ekibinin de yakından dahil olduğu 2025 yılı ocak ayındaki ateşkesin ardından olduğu gibi, İsrail'in askeri harekatına yeniden başlayabileceğinden korkuluyor.

Hamas yetkililerinden biri, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın hevesinin konferans merkezinde "ağır" bir şekilde hissedildiğini söyledi. Üst düzey bir ABD yetkilisi, Trump'ın maraton oturumu sırasında üç kez şahsen aradığını ve damadı Jared Kushner ile elçi Steve Witkoff'un İsrailli ve Katarlı müzakereciler arasında mekik dokuduğunu söyledi.

PLANIN DİĞER MADDELERİ NE OLACAK?

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırmasıyla başlayan savaşın sona ermesinin önünü açabilir ancak Trump'ın 20 maddelik Gazze planında öngörülen sonraki aşamaların gerçekleşeceğine dair bir kesinlik yok.



Ancak görüşmelere katılan iki Filistinli yetkili ve bir diğer kaynak, Trump'ın hem Katar saldırılarına hem de Haziran ayında İsrail'in İran'la 12 günlük savaşını sona erdiren ateşkese ilişkin tutumunun, Hamaslı müzakerecilere, ABD başkanının rehineler serbest bırakılır bırakılmaz İsrail'in yeniden savaşa başlamasına izin vermeyeceği konusunda güven verdiğini söyledi.



Konuya yakın Washington'daki bir kaynağa göre, Trump'ın danışmanları, Katar saldırısı nedeniyle Netanyahu'ya duyduğu öfkeyi, İsrail lideri Netanyahu'ya Gazze savaşını sona erdirmek için bir çerçeve kabul etmesi yönünde baskı yapmak amacıyla kullanma fırsatı gördüler.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Körfez ülkeleriyle diplomatik ve ekonomik politikaları açısından önemli bağlar kuran Trump'ın Katar Emiri'ni bir dost olarak gördüğünü ve saldırı görüntülerinin televizyonda yayınlanmasından hoşlanmadığını belirterek, saldırıyı Arap dünyasını bir araya getiren önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Filistinli bir yetkili, görüşmeler ve arabuluculuk çabaları hakkında yaptığı açıklamada, Trump'ın Katar'a bir daha İsrail saldırısı olmayacağı yönündeki kamuoyuna verdiği sözün, Hamas ve diğer bölgesel aktörlerin gözünde kendisine güvenilirlik kazandırdığını söyledi.

İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden Jonathan Reinhold, "Katar'a İsrail'in kendilerine bir daha saldırmayacağına dair güvenlik garantisi vermesi, Hamas'ın ateşkesin kalıcı olacağına olan güvenini artırdı." dedi.