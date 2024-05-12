Gazze dünyaya kapanıyor: İnternet hizmetleri kesildi

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde internet erişiminin kesildiği bildirildi. İsrail ordusunun gündeyde işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Gazze dünyaya kapanıyor: İnternet hizmetleri kesildi

Filistin'in telekomünikasyon şirketlerinden Paltel Group, yaptığı yazılı açıklamada, 'in devam eden saldırılarının iletişimi etkilediğini bildirdi.

"Saldırılar sebebiyle Şeridi'nin güneyinde sabit internet hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, internet erişiminin yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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REFAH SALDIRISININ ALANI GENİŞLETİLECEK

Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, 'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

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GAZZE DÜNYAYA KAPANDI

ordusunun işgal ettiği bölge, 'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

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