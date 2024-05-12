Gazze dünyaya kapanıyor: İnternet hizmetleri kesildi

Filistin'in telekomünikasyon şirketlerinden Paltel Group, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının iletişimi etkilediğini bildirdi.
"Saldırılar sebebiyle Gazze Şeridi'nin güneyinde sabit internet hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, internet erişiminin yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
REFAH SALDIRISININ ALANI GENİŞLETİLECEK
İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.
İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.
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