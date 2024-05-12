Gazze dünyaya kapanıyor: İnternet hizmetleri kesildi

Filistin'in telekomünikasyon şirketlerinden Paltel Group, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail 'in devam eden saldırılarının iletişimi etkilediğini bildirdi. "Saldırılar sebebiyle Gazze Şeridi'nin güneyinde sabit internet hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, internet erişiminin yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

GAZZE DÜNYAYA KAPANDI



İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.