Gazze Filosu'nun hareketi ertelendi

Küresel Sumud Filosu heyeti açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.

Ertelemenin; filonun İspanya’dan varışındaki gecikme, hava ve deniz koşulları başta olmak üzere gemilerin durumuyla ilgili diğer lojistik nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.



AYŞENUR EZGİ EYGİ MESAJI



Küresel Sumud Filosu ayrıca Filistin'de öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili de bir paylaşım yaptı.



Paylaşımda Ezgi'yi öldürenlerin cezalandırılması talebinde bulunuldu.



"Bugün Ayşenur'u anıyoruz. Yüreği, kararlılığı ve cesareti, bugün ve her zaman yelkenlerimizdeki rüzgardır.



Filistin için yelken açarken o bizimle" ifadesi kullanıldı.



İsrail askeri geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de Batı Şeria'da gerçekleşen barışçıl eylemlerde kalabalığa ateş açmış, ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetmişti.

