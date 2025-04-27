Gazze gıda fiyatları yüzde 500'den fazla arttı

Gazze Ticaret ve Sanayi Odası, İsrail'in bölgeye ürün girişini engellemesi ve uyguladığı abluka nedeniyle ekonomik sistemin çöktüğünü ve fiyatların yüzde 527 arttığını belirtti.



Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in özel sektöre ait tırların girişini engellemeye devam ettiği, bunun da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ekonomik hareketliliği neredeyse tamamen felç ettiği vurgulandı.



İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekonomik sistemin felaket boyutta çöküş yaşadığı ifade edildi.



Gazze Şeridi'ndeki insanların, İsrail'in sivillere karşı bir silah olarak kullandığı kasten aç ve susuz bırakma siyasetiyle karşıya olduğu vurgulandı.



Mevcut durumun uzun vadeli toplumsal ve insani felakete işaret ettiği uyarısında bulunuldu.



Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde yaşananların uluslararası yasa ve sözleşmeleri ihlal eden sistematik bir toplu cezalandırma olduğu belirtildi.

