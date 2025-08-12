Gazze gözlerini kaybetti: Gazeteci ölümlerinin ardındaki mesaj

İsrail ordusunun Gazze’de bir El Cezire muhabirini hedef alarak öldürmesi, dünyanın her yerinde büyük tepki çekti. AP'nin haberine göre bazı uzmanlar, bu koşullarda bölgeden hala haber çıkabilmesine şaşırdıklarını belirtiyor.



El Cezire yönetimi, Gazze’de yaşananları aktarmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi ve haber kuruluşlarına daha fazla gazeteci istihdam etme çağrısında bulundu.



Gazze'de saldırıların Ekim 2023’te başlamasından bu yana,184 Filistinli gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre, Rusya-Ukrayna savaşında şu ana dek öldürülen gazeteci ve medya çalışanı sayısı 18.

ULUSLARARASI GAZETECİLER YASAK



İsrail, nadiren düzenlediği rehberli turlar dışında, uluslararası medyanın 22 aydır süren saldırıları yerinde takip etmesine izin vermiyor.



Haber kuruluşları, büyük ölçüde Gazze’de yaşayan Filistinlilerin desteğiyle dünyaya ne olup bittiğini aktarabiliyor. İsrail, Filistinli gazeteciler dışında başkalarının bölgeye girişine izin vermiyor.



"GAZETECİLİK AÇISINDAN EN ZORU GAZZE"



“Noosphere” adlı bağımsız gazetecilik platformunun kurucusu ve deneyimli savaş muhabiri Jane Ferguson, “Bu koşullarda haberler geldiğinde gerçekten hayranlık duyuyorsunuz” dedi. Güney Sudan, Suriye ve Afganistan’da çalışmış biri olarak, gazetecilik açısından bu kadar zor bir çatışma hatırlamadığını aktardı.



Muhabir Anas el-Şerif, hedef alındığını biliyordu ve ölümünden sonra iletilmek üzere bir mesaj bırakmıştı. Hepsi gazeteci olmak üzere toplam yedi kişi, pazar günü Gazze Şehri’ndeki en büyük hastane kompleksinin dışında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü.

İsrail, saldırının sorumluluğunu hızla üstlenerek, kanıt sunmadan El-Şerif’in bir Hamas üyesi olduğunu iddia etti. Hem El Cezire hem de El-Şerif bu iddiayı reddetti.



GAZZE'DE GAZETECİLERİN KAYBI BÜYÜK



AFP, Associated Press, BBC News ve Reuters, düzenli olarak Gazze’den haber geçen kuruluşlar arasında.



AP’nin 7 Ağustos tarihli bir haberinde, Gazze’deki açlık durumu çarpıcı şekilde şöyle aktarılmıştı: “Sulu domates sosunda pişmiş tek bir kase patlıcan, Sally Muzhed’in altı kişilik ailesini tüm gün idare etmek zorunda. Buna ‘musakka’ diyor, ancak bu, Gazze mutfaklarını bir zamanlar mis gibi kokularla dolduran, etli ve sebzeli katmanlı yemeğin soluk bir taklidi.”



Washington Post ve Guardian muhabirleri, yakın zamanda Ürdün’ün yardım misyonuna eşlik ederek, İsrail’in bazı kısıtlamaları altında Gazze’yi havadan görüntüledi. Guardian’dan Lorenzo Tondo, “Havadan bakıldığında Gazze, sanki yüzyıllar boyunca karanlıkta kalmış bir antik medeniyetin kalıntıları gibi görünüyor” diye yazdı.



Ancak hiçbir kuruluş, muhabirlerinin sürekli kameraların önünde olması sayesinde, El Cezire’nin sağladığı güç ve doğrudanlığa ulaşamıyor. Ayrıca en ağır bedeli de onlar ödedi. Gazze'de El Cezire ile bağlantılı 11 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.



ÖLMEDEN ÖNCE MESAJI BIRAKTI



Haziran ayında ölümünden sonra yayımlanmak üzere kaleme aldığı bir sosyal medya mesajında El-Şerif, “Acının tüm ayrıntılarını yaşadım, defalarca acı ve kayıp tattım, ancak gerçeği olduğu gibi, çarpıtmadan ve tahrif etmeden aktarmakta asla tereddüt etmedim. Allah, sessiz kalanlara karşı şahidim olsun” diye yazmıştı.



10 Ağustos’ta, öldürüldüğü gün X’te yaptığı bir paylaşımda, bir saldırı sonrası durumu aktarmanın zorluklarından bahsetti. Olay yerine vardığında gücünü ve kendini ifade etme yetisini kaybettiğini belirterek, “Etrafımızda vücut parçaları ve kan vardı, cesetler üst üste yığılmıştı. Bana söyleyin, hangi kelimeler bu korkunç manzarayı anlatmaya yetebilir? Canlı yayında ‘tarif edilemez bir sahne’ dediğimde, gerçekten bu dehşet karşısında çaresizdim” dedi.



EL CEZİRE'DEN HABER KURULUŞLARINA ÇAĞRI



El Cezire İngilizce Haber Direktörü Salah Negm, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze’ye insan göndermenin çok zor olduğunu söyledi. Ancak bölgede, hikayelerin aktarılmasına yardımcı olabilecek eğitimli ve gazetecilik konusunda tecrübeli çok sayıda kişi bulunduğunu vurguladı.



Diğer haber kuruluşlarını da bu konuda adım atmaya çağıran Negm, “Gazze’deki haberleri, yalnızca gazetecilerden değil, doktorlar, hastaneler, memurlar ve yardım çalışanları gibi çeşitli kaynaklardan alıyoruz. Gazze’de pek çok insan bizimle konuşuyor” ifadelerini kullandı.



GAZETECİLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE



Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) CEO’su Jodie Ginsberg, Gazze’de yaşananların uluslararası alanda kınanmadan sürmesinin, gelecekteki çatışmalarda gazeteciler için tehlikeli bir emsal oluşturmasından endişe ettiğini belirtti.



“Özünde kamuya açık şekilde, savaş suçu sayılabilecek bir şeyi itiraf ediyorlar” diyen Ginsberg, “Bunu yapabiliyorlar çünkü gazetecilere yönelik önceki saldırıların hiçbirinin bir sonucu olmadı. Ne bu savaşta ne de öncesinde… Hiçbir uluslararası hükümet İsrail’i gerçekten sorumlu tutmadı. Bu nedenle de bu kadar pervasızca hareket edebiliyorlar” diye konuştu.