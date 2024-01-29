Gazze hastaneleri ablukada: Emel Hastanesi hizmet dışı kaldı

İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Emel Hastanesi’nin cerrahi bölümünün oksijen yetersizliği nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gazze hastaneleri ablukada: Emel Hastanesi hizmet dışı kaldı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kızılaya bağlı çalışan Emel Hastanesi’nin oksijen stoklarının tamamen bittiği duyuruldu.

Açıklamada hastanenin 8 gündür ordusu tarafından kuşatma altında olduğu belirtildi.

Emel Hastanesi'ndeki cerrahi departmanı, oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle çalışmayı tamamen durdurdu.

Filistin Kızılayı'nın açıklamlarında, " çevresinde bombardıman ve saldırılar devam ederken, işgal güçleri Han Yunus'u kuşatmalarının sekizinci gününde de hastaneyi hedef almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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İsrail güçlerinin hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına işaret edilen açıklamaya göre hastaneye şu ana kadar 3 şehit ve 4 yaralı getirildi.

Çok sayıda yaralı ve şehit ise hala hastane çevresinde bulunuyor ve ekipler onlara ulaşamıyor.

İsrail güçlerinin tehditleri nedeniyle çok sayıda ailenin Kızılay merkezine ve Emel Hastanesi'ne sığındığı vurgulanıyor.

İsrail güçlerinin aynı zamanda Han Yunus’taki Kızılay merkezini de tank atışlarıyla hedef aldığı ve kuşatma altında tuttuğu vurgulandı.

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