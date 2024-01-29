Gazze hastaneleri ablukada: Emel Hastanesi hizmet dışı kaldı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kızılaya bağlı çalışan Emel Hastanesi’nin oksijen stoklarının tamamen bittiği duyuruldu.
Açıklamada hastanenin 8 gündür İsrail ordusu tarafından kuşatma altında olduğu belirtildi.
Emel Hastanesi'ndeki cerrahi departmanı, oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle çalışmayı tamamen durdurdu.
Filistin Kızılayı'nın açıklamlarında, "Hastane çevresinde bombardıman ve saldırılar devam ederken, işgal güçleri Han Yunus'u kuşatmalarının sekizinci gününde de hastaneyi hedef almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
SİVİLLER HASTANELERE SIĞINIYOR
İsrail güçlerinin hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına işaret edilen açıklamaya göre hastaneye şu ana kadar 3 şehit ve 4 yaralı getirildi.
Çok sayıda yaralı ve şehit ise hala hastane çevresinde bulunuyor ve ekipler onlara ulaşamıyor.
İsrail güçlerinin tehditleri nedeniyle çok sayıda ailenin Kızılay merkezine ve Emel Hastanesi'ne sığındığı vurgulanıyor.
İsrail güçlerinin aynı zamanda Han Yunus’taki Kızılay merkezini de tank atışlarıyla hedef aldığı ve kuşatma altında tuttuğu vurgulandı.
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