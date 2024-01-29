Gazze hastaneleri ablukada: Emel Hastanesi hizmet dışı kaldı

SİVİLLER HASTANELERE SIĞINIYOR



İsrail güçlerinin hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına işaret edilen açıklamaya göre hastaneye şu ana kadar 3 şehit ve 4 yaralı getirildi.



Çok sayıda yaralı ve şehit ise hala hastane çevresinde bulunuyor ve ekipler onlara ulaşamıyor.



İsrail güçlerinin tehditleri nedeniyle çok sayıda ailenin Kızılay merkezine ve Emel Hastanesi'ne sığındığı vurgulanıyor.



İsrail güçlerinin aynı zamanda Han Yunus’taki Kızılay merkezini de tank atışlarıyla hedef aldığı ve kuşatma altında tuttuğu vurgulandı.

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