Gazze hastanelerindeki 7 toplu mezarda 520 cansız beden bulundu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerde 7 toplu mezarda 520'den fazla cansız beden bulunduğunu açıkladı.



Kuşatma ve bombardıman altındaki bölgenin sağlık bakanlığına göre, Şifa Hastanesi'ndeki üç toplu mezarda 80 Filistinlinin cesedi bulundu ve İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından Gazze'nin farklı bölgelerinde bu tür mezarlarda bulunan toplam ceset sayısı 520'ye ulaştı.



Bakanlık, bazı kurbanların yakın mesafeden infaz edildiğine dair kesin kanıtlar olduğunu, başlarında ve göğüslerinde kurşun yaraları bulunduğunu bildirdi.



Bu hafta başında Filistinli yetkililer, mart ayında İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nde yeni bir toplu mezar bulduklarını ve bu mezarın İsrail savaşının başlamasından bu yana Gazze'de bulunan yedinci mezar olduğunu açıklamıştı.