Gazze hükümeti uyardı: "İsrail, Filistinlileri ölüm tuzağına çekiyor"

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisi, İsrail'in, Gazze halkına güneye göç etmeleri yönündeki çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



İsrail ordusunun, Filistin halkını Gazze'den güneye göçe çağıran, buraların güvenli bölgeler olduğu iddiasıyla yanıltıcı bazı haritalar yayımladığı belirtildi.

Bu çağrıların, vatandaşların hayatları için büyük tehlike taşıyan "asılsız çağrılar" olduğu bildirildi.

HÜKÜMETTEN SAHA İNFAZI UYARISI



Açıklamada, "Daha önce Gazze şehrinin batısındaki Raşid Caddesi ve şehrin doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinden göçe teşebbüs eden Filistin halkımızı, işgalcilerin onları ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kez tekrarlanan saha infazlarına sürükleyebileceğinden, İsrail'in Gazze kentinden güneye göç çağrılarına karşı uyarıyoruz. Bu vahim hataların tekrarı ve bu trajedi, bunun bedelini vatandaşlara kanlarıyla, canlarıyla ve hayatlarıyla ödetiyor. İsrail işgalinin planları, tüm Filistin halkımız için deşifre ve ifşa oldu" ifadesi kullanıldı.

ORDU SÖZCÜSÜNDEN "GÜVENLİ BÖLGE" HARİTASI



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Hava ve Derac mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

