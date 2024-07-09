Gazze hükümeti uyardı: "İsrail, Filistinlileri ölüm tuzağına çekiyor"

İsrail ordusunun yeni tahliye emirleri yayınlamasının ardından Gazze'de on binlerce kişi bir kez daha zorunlu olarak göç etmeye başladı. Gazze hükümeti, Filistinlilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Hükümet uyarısında, İsrail ordusunun yerinden ettiği Filistinlileri "ölüm tuzaklarına" sürükleyebileceğini öne sürdü.

Gazze hükümeti uyardı: "İsrail, Filistinlileri ölüm tuzağına çekiyor"

'deki hükümetinin medya ofisi, 'in, Gazze halkına güneye göç etmeleri yönündeki çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, Filistin halkını Gazze'den güneye göçe çağıran, buraların güvenli bölgeler olduğu iddiasıyla yanıltıcı bazı haritalar yayımladığı belirtildi.

Bu çağrıların, vatandaşların hayatları için büyük tehlike taşıyan "asılsız çağrılar" olduğu bildirildi.

HÜKÜMETTEN SAHA İNFAZI UYARISI

Açıklamada, "Daha önce Gazze şehrinin batısındaki Raşid Caddesi ve şehrin doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinden göçe teşebbüs eden Filistin halkımızı, işgalcilerin onları ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kez tekrarlanan saha infazlarına sürükleyebileceğinden, İsrail'in Gazze kentinden güneye göç çağrılarına karşı uyarıyoruz. Bu vahim hataların tekrarı ve bu trajedi, bunun bedelini vatandaşlara kanlarıyla, canlarıyla ve hayatlarıyla ödetiyor. İsrail işgalinin planları, tüm Filistin halkımız için deşifre ve ifşa oldu" ifadesi kullanıldı.

ORDU SÖZCÜSÜNDEN "GÜVENLİ BÖLGE" HARİTASI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Hava ve Derac mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR

ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana, güvenli olduğunu iddia ettiği bölgelere tahliye yönlendirmeleri yapıyor, ancak bu bölgeleri hedef aldığı çok sayıdaki saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

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