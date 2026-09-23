Gazze için 66 maddelik yeni yol haritası. Maliyeti 2,45 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump 'ın öncülüğündeki Barış Kurulu, Gazze 'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasına yönelik kapsamlı bir plan hazırladı.

Axios'ın ulaştığı plana göre, altı aylık dönem için 2,45 milyar dolarlık harcama öngörülüyor. Toplam 66 projeyi kapsayan plan geçici barınma, enkaz kaldırma, hastanelerin onarılması, ekonomik toparlanma ve çok uluslu güvenlik gücünün konuşlandırılması gibi alanlara odaklanıyor.

Trump yönetiminin Gazze planının uygulanması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve yönetimin Filistinli teknokratlardan oluşacak yeni yapıya devredilmesi hedefleri üzerine kurulu.

Hamas temmuz ayında silahsızlanma konusunda prensipte anlaşmaya varmıştı ancak sürecin uygulanmasına ilişkin İsrail ile anlaşmazlıklar devam ediyor.

EN BÜYÜK PAY ALTYAPIYA AYRILACAK

Planın yaklaşık 1 milyar dolarlık bölümü altyapı çalışmalarına ayrıldı. Bunun 400 milyon dolarının çadırlarda yaşayan Filistinliler için yalıtımlı geçici konutlara, 275 milyon dolarının enkaz ve patlamamış mühimmatın temizlenmesine harcanması öngörülüyor.

Hastanelerin onarılması için 50 milyon dolar, ağır hasar gören yol ağının yenilenmesi için ise 30 milyon dolar ayrılması planlanıyor.

Elektrik ve su altyapısının yeniden kurulması, sınır kapılarının onarılması ve Gazze'ye 25 bin taşınabilir güneş enerjisi sisteminin gönderilmesi de projeler arasında.