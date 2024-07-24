Gazze için ateşkes görüşmeleri yeniden başlıyor

İsrailli bir heyet Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gidiyor.

Mısırlı kaynaklara göre görüşmeler, Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınır kapısı ve sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru üzerinde yoğunlaşacak.



Lübnan'da Hizbullah'a yakın Al-Akhbar gazetesine göre ise yarın Mısır, İsrail, ABD ve Katar yetkilileri Doha'da, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için önerilen üç aşamalı ateşkes görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla bir araya gelecek.



Gazete, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların anlaşmanın ilk aşamasını yakın gördüklerini ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son saatlerde olası bir anlaşmayı bozmasından endişe ettiklerini de ekledi.



Netanyahu'nun ofisinden bir sözcü, bir heyetin Kahire'de beklendiğini doğruladı.

İsrail Başbakanı ise bugün ABD'de Kongre'de konuşma yapacak, yarın ise Başkan Joe Biden'la görüşecek.

Netanyahu'nun Kongre konuşması, henüz başlamadan Amerikalılar tarafından protesto edildi.

Öte yandan 21 Demokrat milletvekili, konuşmayı boykot edeceğini açıkladı.

