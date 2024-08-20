Gazze için ateşkes turu: Blinken Mısır'da Sisi ile bir araya geldi

Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Mısır'a geçti.

Blinken, bugün Cumhurbaşkanı Abdelfettah es Sisi ile Gazze'de ateşkes görüşmelerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

ABD'li bakan, daha sonra ateşkes için müzakerelere aracılık eden Katar'a gidecek.

Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ile görüşecek.

DOHA'DAKİ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Doha'daki görüşmelerde ABD, İsrail ile Hamas arasındaki uçurumları kapatacak, Başkan Joe Biden tarafından ortaya konan üç aşamalı ateşkes planını destekleyecek öneriler sundu.

Blinken pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin önerisini kabul ettiğini ve Hamas'ın tepkisini ölçmek üzere Mısır ve Katar ile görüşeceğini söyledi.

"SON ŞANS"

Pazartesi günü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, “Sanırım bölge genelinde bu işin bir an önce bitirilmesi gerektiğine dair gerçek bir aciliyet duygusu var. Amerika Birleşik Devletleri bu işin bir an önce bitirilmesi konusunda son derece kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Blinken, bir başka açıklamasında ateşkes önerisinin “son şans” olabileceğini söyleyerek anlaşma için baskıyı arttırdı.

Ancak İsrail'in son görüşmelerde, Hamas'tan ele geçirdiği Mısır ile Gazze sınırının kontrolünde ısrar etmek de dahil olmak üzere yeni koşullar öne sürdüğü iddia ediliyor.