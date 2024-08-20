Gazze için ateşkes turu: Blinken Mısır'da Sisi ile bir araya geldi

Gazze'de ateşkese varılması için İsrail'de başladığı diplomasi turunu Mısır'da devam ettiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Blinken dün, Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni ateşkes teklifini kabul ettiğini" açıklamıştı.

Gazze için ateşkes turu: Blinken Mısır'da Sisi ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

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Kudüs'te Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 'a geçti.

Blinken, bugün Cumhurbaşkanı Abdelfettah es Sisi ile 'de ateşkes görüşmelerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

ABD'li bakan, daha sonra ateşkes için müzakerelere aracılık eden Katar'a gidecek.

Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ile görüşecek.

DOHA'DAKİ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Doha'daki görüşmelerde ABD, İsrail ile Hamas arasındaki uçurumları kapatacak, Başkan Joe Biden tarafından ortaya konan üç aşamalı ateşkes planını destekleyecek öneriler sundu.

Blinken pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin önerisini kabul ettiğini ve Hamas'ın tepkisini ölçmek üzere Mısır ve Katar ile görüşeceğini söyledi.

"SON ŞANS"

Pazartesi günü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, “Sanırım bölge genelinde bu işin bir an önce bitirilmesi gerektiğine dair gerçek bir aciliyet duygusu var. Amerika Birleşik Devletleri bu işin bir an önce bitirilmesi konusunda son derece kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Blinken, bir başka açıklamasında ateşkes önerisinin “son şans” olabileceğini söyleyerek anlaşma için baskıyı arttırdı.

Ancak İsrail'in son görüşmelerde, Hamas'tan ele geçirdiği Mısır ile Gazze sınırının kontrolünde ısrar etmek de dahil olmak üzere yeni koşullar öne sürdüğü iddia ediliyor.

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