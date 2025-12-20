Gazze için kritik toplantı. Türkiye, ABD, Katar ve Mısır ikinci aşamayı görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından n Gazze konulu toplantıya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin 19 Aralık'ta Miami’de bir araya geldiğini belirten Keçeli, Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiğini aktardı.

Keçeli, "Toplantıda Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiğinin belirtildiğini vurgulayan Keçeli, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğunun kaydedildiğini aktardı.

Keçeli, ikinci aşamaya ilişkin Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemelerin ele alındığı, barış planında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü’ne ilişkin atılacak adımların değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca Sayın Bakanımız, söz konusu toplantı vesilesiyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami’de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur."