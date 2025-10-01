Gazze için telefon diplomasisi: Bakan Fidan'dan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.



Edinilen bilgiye göre Fidan'ın İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile görüşmesinde Gazze planı gündemdeydi. İki isim plana ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Fidan, salı günü de İtalya mevkidaşı ile telefonda görüşmüş, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirmişti. Fidan, planın açıklanmasının ardından Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yapmıştı.



BAE'Yİ DE ZİYARET EDECEK



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulunacak.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın BAE'de yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin BAE'yle çok boyutlu işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunması öngörülüyor.