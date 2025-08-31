Gazze için yeni yardım filosu yola çıkmaya hazır

44 ülkeden binlerce aktivist, çok sayıda gemiyle farklı limanlardan demir alıp Akdeniz'de buluşacak.



Amaçları ise aynı: İsrail'in Gazze ablukasını kırmak...



Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının işbirliğiyle kurulan "Küresel Sumud Filosu" çok sayıda gemiyle Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkmaya hazırlanıyor.



Avrupa'da birden fazla limandan gemiler kalkacak.



O gemilerden biri de Barcelona'da bulunuyor.



Aktivistler, yolculuk öncesi son hazırlıklarını yapıyor.



Filoda Türk aktivistler de bulunuyor..



44 ÜLKEDEN KATILIM VAR



Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.



"İsrail müdahalesi olduğunda nelere dikkat edileceği ve olası senaryolar ele alınıyor. Aslında tüm yönleriyle eğitim süreçleri devam ediyor" diyen Durmaz onlarca geminin denize açılacağını ve sefere 44 ülkeden insanların katılacağını vurguladı.



Filonun yolculuğuna yoğun talep olduğunu söyleyen Hüseyin Durmaz "Binlerce aktivistin bu görevde yer alacak. Aslında karadakilerle birlikte sayarsak, bu çok daha devasa bir rakama ulaştı demek. 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz talep var." diye konuştu.



İsrail son olarak Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası sularda müdahale etmiş, gemideki aktivistler sınır dışı edilmişti.

