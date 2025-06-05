Gazze için yola çıktılar: İsrail, yardım gemisine engel olacak

İsrail, iklim aktivisti Greta Thunberg ve 11 diğer aktivistin bulunduğu "Madleen" adlı yardım gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engelleyeceğini açıkladı.

GAZZE KIYILARINA YAKLAŞMASI ENGELLENECEK

İtalya'nın Sicilya adasındaki Catania limanından 1 Haziran'da yola çıkan gemi, İsrail'in Mart ayında başlattığı tam ablukaya dikkat çekmek ve sembolik miktarda insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket etti.

Ancak İsrail ordusu, geminin Gazze kıyılarına yaklaşmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

ORDU SÖZCÜSÜ "MÜDAHALEYE HAZIRIZ" DEDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, "Deniz alanında da dahil olmak üzere tüm cephelerde harekete geçmeye hazırız" diyerek, gerekirse müdahale edileceğini ifade etti.

Madleen gemisinde, Thunberg'in yanı sıra "Game of Thrones" dizisi oyuncusu Liam Cunningham ve Türk aktivistler de bulunuyor.

Gemide bebek maması, un, pirinç, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler ve çocuklar için protezler gibi temel ihtiyaç malzemeleri taşınıyor.

İHA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Freedom Flotilla Coalition tarafından organize edilen bu sefer, daha önceki bir girişimin başarısız olmasının ardından başlatıldı.

Mayıs ayında, "Conscience" adlı başka bir gemi uluslararası sularda insansız hava araçları tarafından saldırıya uğramıştı.

GRETA THUNBERG GAZZE YOLUNDA

Thunberg, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "Ne kadar zor olursa olsun denemeye devam etmeliyiz, çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz" dedi.

Madleen gemisinin 7 Haziran'da Gazze'ye ulaşması bekleniyor. Ancak İsrail'in müdahale etme olasılığı, geminin hedefine ulaşmasını tehlikeye atıyor.