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Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

İsrail'in günlerdir aralıksız bombaladığı Gazze'de yaşam koşulları da her geçen gün zorlaşıyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde elektik, su, ilaç ve gıda dağıtımını engelliyor. Yakıt girişine izin verilmezken gıda ve ilaç yardımları da kısıtlanıyor.

Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok
Foto: Reuters

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi 'de, Filistinliler bombaların gölgesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Elektrik, su, yiyecek, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların dahi kısıtlamasına maruz kalması 'yi insani felaketin eşiğine getirdi.

Bölgeye iletilmesine izin verilen yardımlar, milyonlarca Gazzelinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak.

Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok - 1

Altyapının tamamen çöktüğü Gazze'de sınırlı miktardaki su, eşek ve at arabaları ile dağıtılıyor.

Gazzeliler ekmeğe ulaşmak için bile saatlerce sıra beklemek zorunda.

Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı

Gazze'de araçların yerini eşek arabaları aldı

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Gazze'ye sınırlı gıda yardımının iletilmesine izin verilmesine karşın, bölgeye yakıt girişi yasak.

Su ve gıda yetersizliğinin yanı sıra tıbbi malzeme yokluğu da önemli sorunlar arasında.

Gazze'de insani ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle salgın hastalıklar hızla artıyor.

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