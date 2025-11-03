Gazze istikrar gücü için BM kararı beklentisi var Türkiye desteğe hazır

İstanbul'da Gazze zirvesinde, bölgedeki durum, kurulucak askeri gücün yapısı ve insani yardım konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantı sonrasınıda açıklama yaptı. Fidan, bölgede görev yapacak ISI'in oluşumu konusunda soruya yanıt verirken, destek vermeyi isteyen ülkelerin BM kararını bekleme eğiliminde olduğunu söyledi.

Fidan bu konuda şöyle konuştu:

"Çeşitli görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Ülkelerin üzerinde durduğu önemli konu, BM Güvenlik Konseyi kararıyla, görev tanımı yapılan bir gücün oluşturulması konusu. Şu kadarını söyleyebilirim, konuştuğumuz ülkelerin ifade ettikleri şu. Bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar verecekler. Görev tanımı, yetkileri ne olacak, ona göre ülkeler karar verecekler.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"



"Türkiye'ye gelince, Şarm El Şeyh'de imza atan 4 ülkeden biriydik. Barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ama burada da ortaya çıkacak dökümanların, çerçevenin bizim de destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli. Bu konudaki çabalarımız devam ediyor."

GAZZE'DE GÖREV GÜCÜ GÖRÜŞMELERİ



"Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. İlk önce bir taslakla genel mutabakatın sağlanması gerekiyor. Bu bir süreç, biz bu sürecin her aşamasında paydaş ülkelerle beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabi ki hassas bir süreç, oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Filistin meselesinin çözümünde atılacak her türlü adım bugünkü sorunu çözerken, gelecekte sıkıntı yaratacak yapısal zemini oluşturmamalı. Buna çok dikkat ediyoruz."



GAZZE'DE YÖNETİM ANLAYIŞI NASIL ŞEKİLLENECEK?



Bu konuda esas itibariyle bizim aramızda bir anlayış birliği var. Tabi İsrail'in ve etkili olduğu diğer uluslararası aktörlerin başka bir görüş açısı oluyor. Diplomatik müzakere, çekişme ve zemini ilerletme de bu iki farklı görüşü bir araya getirmek için oluyor. Burada yazılacak metnin nasıl olacağı, kimin önceliklerini ne kadar tatmin edeceği meselesi fevkalade önemli. Bizim prensip olarak önerimiz, Filistin'i Filistin'liler yönetmeli, Filistin'in güvenliğini Filistinliler sağlamalı. Bunu hayata geçirirken bazı ayarlamalar var, onların iyi yapılması gerekiyor."

Fidan toplantının açılışındaki konuşmasında da şöyle dedi:

"Hamas Filistinli komiteye devretmeye hazırdır. Uluslararası istikrar gücünü görüştük. Filistin tarafıyla koordine içinde gitmesi konusunda hemfikiriz. Gazze'nin yeniden ayağa kalkmasını önemsiyoruz. Bu yol sabır ve karararlılık gerektiriyor."

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanmış, İsrail hükümetinin de onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sık sık çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam edilyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.