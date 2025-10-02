Gazze kentinden kaçış devam ediyor

İsrail, Gazze kentine bombardımanını yoğunlaştırdı. Kentten kaçış sürüyor.



İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, sivillerin çıkmak için son şansları olduğunu söyledi. Kalanların teröris ve terörist destekçisi olarak muamele göreceğini ve İsrail saldırısının “tam gücü” ile karşı karşıya kalacaklarını söyledi.



İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine giden yolları kapatacağını da duyurdu.

ZORLU KOŞULLAR DEVAM EDİYOR



Gazze kentinden kaçanlarsa güneyde zorlu koşullarla karşıya karşıya.



Bir oğlunu ve yeni doğum yaptığı ikiz bebeklerini kaybeden 22 yaşındaki Gazzeli anne, şimdi kanser hastası 2 yaşındaki kızını hayatta tutabilmek için çare arıyor ve yardım istiyor.



Gazze Şeridi'nin güneyinin Gazze kentinden gelenleri kaldırabilecek kapasitede olmadığına dikkat çekiliyor.