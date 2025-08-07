Gazze kıtlığın pençesinde: "Çocuklar acıkmasın diye oyun bile oynamıyor"

Gazze Şeridi’nde İsrail’in aylar süren kuşatması ve saldırıları, yalnızca binaları değil, su hatlarından elektrik şebekelerine, gıda zincirlerinden sağlık altyapısına kadar her şeyi çökertti.

Bugün Gazze’de bir babanın en büyük uğraşı, çocuklarına bir muz alabilmek ya da akşam karanlığında bir lambayı yakabilmekten ibaret.

SU BULMAK ZULÜM OLDU

“Sabah 7’de su aramaya çıktım, ancak saat 9’da bulabildim... O da içilebilir değildi.”



Bu sözler, ailesini hayatta tutmaya çalışan sıradan bir Gazzelinin yaşadığı rutini özetliyor. Şehirdeki su kaynaklarının yüzde 90’ı ya kirli ya da tuzlu. Kalan temiz sular ise yüksek fiyatlara tankerlerle satılıyor.

YARDIM KURULUŞLARI YEMEK DAĞITAMIYOR



Yemek bulmak da su kadar zor. Yardım kuruluşları sınırlı kapasitede çalışıyor.

World Central Kitchen, 1 Ağustos itibarıyla, izin verildiği sürece günde 90 bin öğün yemek dağıtabildiklerini açıkladı. Bu sayı, ihtiyaç duyulanın oldukça altında. Kurum, savaşın başlarında 90’dan fazla yerel mutfağa destek verirken, şu anda bu sayı 25’e düşmüş durumda.

"OYNAMALARINA İZİN VERMİYORUZ ÇÜNKÜ ACIKIYORLAR"

En yürek burkan detaylar ise çocuklara dair. Gazzeli bir baba, çocuklarıyla yaşadığı hayatın zorluğunu, “Oynamalarına izin vermiyoruz. Çünkü oynarlarsa acıkıyorlar. Onlara sadece ‘yatın, uyuyun’ diyebiliyoruz.” ifadeleriyle anlattı.

Acılı baba, bombalardan değil ama “bir muz bile alamadığı” için daha çok acı çektiğini söylüyor.

Gazze’de artık normal yaşamdan söz etmek mümkün değil. Suyun, elektriğin, yemeğin ve hatta nefes almanın bile lükse dönüştüğü bu coğrafyada, her gün aynı soruyla başlıyor: “Bugün nasıl hayatta kalacağım?”