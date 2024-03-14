Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntülendi

ABD Donanması’na ait dört gemi, 12 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmıştı.

Gazze’ye liman inşa edilecek | ABD Donanması’na ait dört gemi yola çıktı Haberi Görüntüle