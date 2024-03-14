imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntülendi

Deniz yoluyla yardım ulaştırılması için ABD’nin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntülendi.

Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntülendi

İsrail ablukası altındaki Şeridi’ne deniz yoluyla yardım ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

'li uydu şirketi Maxar, ABD’nin Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntüledi.

Maxar, uzaydan çekilen fotoğrafların 11-12-13 Mart tarihlerinde çekildiğini belirterek, Al Rashid kara yolu üzerinde yer alan yeni limanın inşaatına 10 Mart’ta başlandığı ve şu anda kıyı şeridinden denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı ifade edildi.

Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntülendi - 1

ABD Donanması’na ait dört gemi, 12 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmıştı.

Gazze’ye liman inşa edilecek | ABD Donanması’na ait dört gemi yola çıktı

Gazze’ye liman inşa edilecek | ABD Donanması’na ait dört gemi yola çıktı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...