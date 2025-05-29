Gazze mahkemesi deklarasyonu: İsrail mutlaka yargılanmalı

Gazze Mahkemesi’nin Saraybosna'daki sonuç bildirisi açıklandı.

Bildiride, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının, tartışmaya açık olmadığı belirtilerek bunun "apaçık ve temel bir hak" olduğuna dikkat çekildi.

Bildiride birçok medya kuruluşunun, "soykırımı örtbas etme ve körükleyici propaganda yayma konusundaki utanç verici rolü" kınandı ve devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Mahkemesi küresel sivil toplumu İsrail'in ‘apartheid’, yerleşimci sömürgeciliği ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere sivilleri sistematik olarak hedef almasına karşı birleşmeye çağırıyor.

İsrail'e askeri ambargo uygulanmalı.

İsrail mutlaka yargılanmalı.

Soykırıma taraf olan herkesin yargılanması gerektiğini düşünüyoruz.

İsrail'in suçları işleyen tarafları, bu emirlere uyulması ve kişilerin yakalanması ile ilgili adımları atmaya davet ediyoruz.

Eylül ayında alınan kararlara uyulmasını istiyoruz.

Flistin'de tehlikleli bir uçuruma doğru gidiyoruz.

Son 9 aydaki olaylar son derece vahim.

Vicadanı olan herkese bir sorumluluk düşüyor.

Filisstinlilerin hayatları tehlikede.

Pes etmeyeceğiz."