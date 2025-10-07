Gazze müzakerelerinde kritik 48 saat

Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına yönelik dolaylı müzakereler, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılıyor.

İsrail'deki "i24 news" kanalının ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.

"POZİTİF HAVA HAKİM"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği" iddia edildi.

20 MADDELİK TRUMP PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik bir planını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetiminin ardından Hamas da 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Hamas ve İsrail heyetleri, esir takasını görüşmek üzere Şarm eş-Şeyh'te dolaylı müzakerelere başlamıştı. Beyaz Sarnay dün, teknik görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Yönetim, konuyu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ilerletmek için çok sıkı çalışıyor. Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



İLK GÜNDEM ÇEKİLME VE ESİRLERİN DURUMU

Mısır’daki görüşmelerde öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu ele alınıyor. Görüşmeler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in de katılımıyla gerçekleşiyor. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililer yer alıyor.

Hamas heyetine ise İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı Halil el-Hayye başkanlık ediyor.