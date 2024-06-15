"Gazze nüfusunun bir kısmı gıda eksikliğinden hayatını kaybedecek"

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışan doktor Thaer Ahmad, yetersiz beslenmenin arttığına dikkat çekti. Ahmad, nüfusun bir kısmının gıda eksikliği nedeniyle hayatını kaybedeceğini söyledi.

"Gazze nüfusunun bir kısmı gıda eksikliğinden hayatını kaybedecek"

Gazze'deki insani trajedi her geçen gün büyüyor.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışan doktor Thaer Ahmad, yetersiz beslenmenin arttığına dikkat çekti.

El Cezire'ye konuşan Ahmad, "Ocak ayında oradayken, yardım kamyonlarının Gazze Şeridi'ne girmesinin ve savunmasız nüfusa ulaşmasının ne kadar zor olduğunu gördük. Dolayısıyla bu, pek çok STK'nın, pek çok sağlık uzmanının uyarıda bulunduğu bir konu" dedi.

Ahmad, "İnsani yardım ulaştırma krizine izin vermeye devam edemezsiniz ve bunun halk üzerindeki sonuçlarını bekleyemezsiniz" diye ekledi.

Nüfusun bir kısmının eksikliği nedeniyle hayatını kaybedeceğini söyleyen doktor, özellikle de yetersiz beslenen, susuzluk çeken insanların soğuk algınlığı ya da mide virüsü kapmaları halinde, sahadaki koşullar nedeniyle hayata tutunamayacağını ifade etti.

Ahmad şunları ekledi:  "Çözüm çok açık ve çok basit. Yardım ulaştırın, yiyecek sağlayın, su getirin."

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 37 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

, 253 gündür Gazze'ye bombardımanını sürdürüyor.

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