Gazze savaştan önce nasıl bir yerdi?

Camilerden kiliselere, restoranlardan otellere, limandan futbol stadyumuna kadar. İsrail 'in Gazze 'ye yönelik saldırıları, şeridin tarihi ve kültürel yapısını da neredeyse tamamen yok etti. ABD Başkanı Donald Trump, şimdiler de İsrail'in enkaza çevirdiği Gazze 'nin yeniden yapılandırılacaklarını ve bölgeyi cazibe merkezi haline getireceklerini öne sürüyor. Ancak savaş öncesi Gazze'nin zaten böyle bir yer olduğunu söylemek yanlış olmaz. Pek çok kişi Gazze'yi artık sadece yıkım görüntüleriyle tanıyor.

ANA GEÇİM KAYNAĞIYDI, HARABE OLDU Örneğin Gazze Limanı, savaşın ilk haftalarında İsrail 'in hava ve deniz saldırılarıyla bütün işlevini yitirdi. Halbuki savaş öncesinde halkın ana geçim kaynaklarından biriydi. İsrail ordusunun çoğunu yok ettiği bir balıkçı teknesi filosuna ev sahipliği yapıyordu. Gazzelilerin gidip keyifle gün batımını izleyebildiği liman artık yıkıntılardan ve batık teknelerden oluşuyor. Balıkçılarsa ailelerinin karnını doyurabilmek için artık tekneleriyle açılarak değil, kıyıdan attıkları ağlarla avlanmaya çalışıyor.

GAZZE'NİN EN ESKİ CAMİİ YIKILDI



Gazze Şehri'nde yıkılan bir diğer tarihi yapı da Büyük Ömer Camii. Aynı zamanda Gazze Ulu Camii olarak da bilinen yapı bölgedeki en eski cami. İsrail'in hava saldırıları sonucu ağır hasar almış durumda. Gazzeliler namazlarını yıkıntıların arasında kılmak zorunda kalıyor.

GAZZE EKONOMİSİNİN KALBİ YIKILDI



Kayserya Çarşısı olarak da bilinen Altın Pazar da yıkılan tarihi alanlar arasında. Memlük döneminden kalma yapı modern dönemde Gazze ekonomisinin kalbiydi.



Özellikle yeni evlenecek çiftlerin yüzük ve takı alışverişi için uğrak noktasıydı. Şimdilerde ise eski ihtişamından uzak ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

