Gazze şehrini işgal planının ayrıntıları ortaya çıktı

İsrail'in yeni işgal planının ayrıntıları netleşiyor.

Güvenlik kaynaklarına göre, Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ordunun planlarını onaylamasının ardından, yaklaşık 60 bin İsrailli yedek asker, bugünden itibaren ordunun Gazze şehrine yönelik saldırsı için çağrı emri alacak.

Times of Israel'in haberine göre emirler bir aciliyet içermiyor ve yedek askerlere iki hafta önceden bildirim yapılacak.

Çağrılan yedek askerlerin sayısı, şu anda yedek kuvvetlerde görev yapan on binlerce yedek askere ek olarak belirlendi. Gazze şehri saldırısı devam ederse, işgalde yaklaşık 130 bin İsrailli, yedek kuvvetlerde görev alacak.

"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI B"

Yedek askerlerin tamamının işgale katılması beklenmiyor çünkü bazıları diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak.

Gazze şehri saldırısı, daha önce aynı isimle gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde yüzde 75'ini işgal ettiği saldırıya atfen “Gideon'un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLECEK

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyine sürülmesine yol açacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehrini tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu söyledi.Bu tarih, Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ikinci yıldönümüne denk geliyor.

Daha sonra İsrail askerleri, Gazze şehrine karadan harekat başlatacak ve bölgeyi kuşatacak.

