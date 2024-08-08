Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları: 25 Filistinli hayatını kaybetti

'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde hava saldırısı sonucu beyaz eşya depoları ve çevre dükkanlarda çıkan büyük çaplı yangın kontrol altına alındı

'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 20 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde çeşitli bölgeler ve evlerin hedef alındığı saldırılarda ise 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Basal, ayrıca İsrail'in 91 gündür Gazze'nin kuzeyine gıda ve yaşamsal malzemelerin girişine engel olduğu bilgisini verdi.

Sivil Savunma Biriminden yapılan bir diğer açıklamada da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde İsrail hava saldırısı sonucu beyaz eşya depoları ve çevre dükkanlarda çıkan büyük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangınlarda sadece maddi hasar meydana geldiği bildirilen açıklamada, ekiplerin depolardaki yangına müdahale ettiği sırada bölgeye düzenlenen ikinci bir saldırıdan kurtulduğu belirtildi.

UNRWA: Gazze’de çocukların yüzde 80’i aşılandı

UNRWA: Gazze’de çocukların yüzde 80’i aşılandı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

DÜNYA HABERLERİ

İran'dan İsrail ile ilgili geri adım haberlerine açıklama: İsrail'i cezalandırmak önceliğimiz

İran'dan İsrail ile ilgili geri adım haberlerine açıklama: İsrail'i cezalandırmak önceliğimiz

Macron ve Netanyahu telefonda  görüştü: Gündem Ortadoğu

Macron ve Netanyahu telefonda  görüştü: Gündem Ortadoğu

Walz, Harris'e bir günde 36 milyon dolar kazandırdı

Walz, Harris'e bir günde 36 milyon dolar kazandırdı

İran: "İsrail'e karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok"

İran: "İsrail'e karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok"

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı saldırı: 9 ölü, 14 yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı saldırı: 9 ölü, 14 yaralı

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...