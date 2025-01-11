"Gazze Şeridi'nde patlamamış binlerce mühimmat var"

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan haberde, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinde 3 İsrail askerinin ölümüne yol açan patlayıcıyı hazırlamak için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne attığı patlamamış mühimmatı kullanıp kullanmadığını öğrenmek amacıyla ordunun geçen günlerde soruşturma yaptığı belirtildi.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne on binlerce mühimmat attığı ve hava kuvvetlerinin ise tek başına, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 30 bin bomba attığı hatırlatılan haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne attığı binlerce mühimmat ve bombanın patlamadığı, bunların bazılarının bir ton ağırlığında olduğu belirtildi.



ABD'nin gönderdiği bazı silah ve mühimmat sevkiyatlarında birtakım arızalar ve sorunlar tespit edildiği kaydedilen haberde, savaşın başında Gazze'ye atılan bombaların yaklaşık yüzde 40'ının güdümsüz bombalar olduğu aktarıldı.



Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail uçaklarının Ekim 2024'ün başlarında Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc bölgesine bomba atmaya çalıştığı ancak 250 kilogram ağırlığındaki bombalardan birinin patlamadığı ifade edildi.



Haberde, Hamas unsurlarının bombayı ele geçirmesi üzerine İsrail ordusunun bombanın bulunduğu yere saldırı başlattığı ve aynı zamanda bombayla ilgilenmek üzere bölgeye mühendislerden oluşan bir ekibin geldiği, ancak yaşanan büyük patlamanın D-9 buldozerinde ciddi hasara ve iki İsraillinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.



Hamas'ın, Lübnan Hizbullahı ve İran'dan edindikleri tecrübeyle, patlamamış mühimmatları kullanarak patlayıcı maddeler üretmeyi başardığı ve bunların bir kısmının bazı İsrail askerinin ölümüne neden olduğu kaydedilen haberde, Hamas'ın, bu patlayıcıları Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde İsrail ordusuna pusu kurmak amacıyla kullanmayı başardığına işaret edildi.

