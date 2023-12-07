Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 100 İsrailli asker gözünden yaralandı

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda gözünden yara alan İsrail askerleri hakkında bilgi verildi.



Ordu mensubu onlarca askerin gözünden ağır yaralandığı kaydedilen haberde, yaklaşık 100 askerin koruyucu gözlük kullanmadığı için isabet eden mermi veya şarapnelden gözünden yara aldığı aktarıldı.



Gözünden yaralanan askerlerin yüzde 10 ila 15'inin bir veya iki gözünün görme yetisini kaybettiği belirtilen haberde, sadece Birussebi'deki Soroka Hastanesinde son üç günde gözünden yaralanan 5 İsrail askerinin cerrahi operasyon geçirdiği ifade edildi.