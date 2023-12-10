Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi taşıyan 100 TIR giriş yaptı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, insani yardım taşıyan TIR'ların Mısır Kızılayı'ndan teslim alındığı belirtildi.



Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan 100 TIR'da su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı bildirildi.



Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 3 bin 499 TIR'ın giriş yaptığı aktarıldı.



Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne giren günlük yardım miktarının 100 TIR'ı geçmediğini, günlük ihtiyacın ise 600 TIR'ı aştığını ifade etmişti.



Hamdan, bombardımanlarda hayatta kalanların açlık ve susuzluktan, yaralı ve hastaların ilaç ve tedavi yetersizliğinden yaşamını yitirdiğini belirtmişti.