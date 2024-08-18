Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına yönelik İsrail saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına bugün de devam ediyor. Farklı bölgelere düzenlenen bombardımanlarda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına yönelik İsrail saldırıları devam ediyor

Şeridi'nin merkezinde bulunan Nuseyrat mülteci kampındaki bir evi hedef alan saldırısında, üçü çocuk olmak üzere yedi kişinin öldüğü bildirildi.

Ayrıca sosyal medyada yayınlanan ve Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire tarafından doğrulanan videolarda, İsrail'in Cibaliye mülteci kampına saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir tıbbi tesise çok sayıda yaralı çocuğun getirildiği  kaydedildi.

Bir videoda, acı içinde çığlık atan küçük bir çocuk bir hastane yatağına taşınıyor. Çocuğun kafa travması geçirdiği ve şarapnel parçalarıyla ağır şekilde yaralandığı görülüyor.

Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr El Balah kentinde bir evi bombalaması sonucu altısı çocuk olmak üzere yedi Filistinli'nin öldüğü açıklandı.

Gazze Şehri'nin güneydoğusundaki Sabra ve Zeytun mahallelerinde de İsrail bombardımanı ve topçu ateşinin devam ettiğini bildirdi.

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